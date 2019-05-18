إغلاق طريق الهدا احترازياً بسبب الأمطار الغزيرة بالطائف

أغلقت الجهات المختصة طريق الهداف (الكر) بالطائف احترازياً بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي نتجت عنها. وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق أن الطريق للطائف تم إغلاقه بسبب الأمطار والسيول المنقولة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة.

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