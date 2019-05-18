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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، إغلاق 3 مستودعات مخزن بها كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة في منطقة تبوك.
وأظهرت صور نشرتها الهيئة، تلك المستودعات لحظة إغلاقها، حيث تم ضبط 15 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومخزنة في ظروف سيئة داخلها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بعد ضبط 15 طناً من المواد الغذائية الفاسدة.. إغلاق 3 مستودعات أغذية في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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