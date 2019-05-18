بالصور: بعد ضبط 15 طناً من المواد الغذائية الفاسدة.. إغلاق 3 مستودعات أغذية في تبوك

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، إغلاق 3 مستودعات مخزن بها كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة في منطقة تبوك.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة، تلك المستودعات لحظة إغلاقها، حيث تم ضبط 15 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومخزنة في ظروف سيئة داخلها.