“الفالح”: مخزونات النفط ترتفع وأوبك ستتصرف إذا اقتضى الأمر

قال وزير الطاقة خالد الفالح يوم السبت إن أوبك ستتجاوب مع احتياجات سوق النفط . وأضاف الفالح في تصريحات لـ”رويتروز” في جدة قبل اجتماع لجنة وزارية يوم الأحد لكبار منتجي النفط من أوبك وخارجها، ومن بينهم السعودية وروسيا إن أوبك لن تتخذ قرارًا بشأن الإنتاج قبل أواخر يونيو حزيران موعد اجتماع المنظمة. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون منهم روسيا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا منذ الأول من يناير كانون الثاني الماضي ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق يهدف لوقف تراكم المخزونات وانخفاض الأسعار.
وقال الفالح: “سنكون مرنين وسنفعل الصواب كما هو شأننا دائمًا”، في إشارة لأي قرار قد يتخذ في اجتماع يونيو حزيران بشأن مواصلة تخفيضات الإنتاج. وأشار الفالح إلى مبدأين يوجهان أوبك؛ «أحدهما الحفاظ على السوق في اتجاهها صوب التوازن وعودة المخزونات إلى المستوى الطبيعي، والثاني أن نكون متجاوبين مع احتياجات السوق. إنني متأكد أننا سنحقق التوازن السليم».
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