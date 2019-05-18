بعد فيديو قاريء العداد الوافد.. ” مياه الشرقية ” ستقاضي المصور

قالت مصادر إن الوافد الأجنبي الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقرأ عدادات المياه بصوت مرتفع بمحافظة القطيف، ليس من صميم عمله أعمال الفواتير، مبينة أن من يقوم بقراءة العدادات هم مواطنون سعوديون . وأكدت المصادر أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية تعمل على حفظ حقها القانوني تجاه مصور وناشر المقطع لمخالفته نظام النشر الإلكتروني المعمول به بالمملكة بحسب صحيفة “سبق”.
وذكرت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أنه إشارة للمقطع المتداول بمحافظة القطيف لوافد أجنبي يقوم بقراءة عدادات المياه بصوت مرتفع، تود الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية التأكيد إلى أن المقطع المشار إليه ليس له علاقة وبشكل مطلق في أعمال الفوترة وجلب القراءات، وإنما هو جزء من عمل خاص بمشروع دراسة نسبة الفاقد في شبكة المياه والذي يهدف لاكتشاف وإصلاح الكسورات غير الظاهرة وإلغاء التوصيلات غير النظامية. وأوضحت الإدارة أن جميع قرّاء العدادات الذين يعملون على جلب القراءات لإصدار الفواتير في محافظة القطيف هم مواطنون بنسبة١٠٠٪، مضيفة أنه تم إنذار الشركة المنفذة لمشروع قياس التسربات والفاقد بالشبكة للتقيد بالطرق المثلى لرصد البيانات الرقمية.
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