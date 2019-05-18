مقطع كوميدي سخر من أبطال الحد الجنوبي.. فكانت الردود هكذا

أثار مقطع كوميدي قدمه “ستاند أب كوميدي“، موجة غضب عارمة في وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بالسخرية من بعض سياسات البلد والجنود الأبطال الذي فقدوا بعض أطرافهم في ميدان الشرف على الحدود. ومن ضمن الفقرات التي أثارت الاستياء تعليقه لحادثة مقتل السفير الروسي في تركيا، وأن زملاءه أخذوا يحللون الحادث ويتساءلون عن وضعهم، فيرد: “إيش وضعنا إحنا.. إحنا كوميديا”. فيجاوبونه بأنهم لازم يستعدون، ثم يرد: “إيش نستعد، نستعد بقتلهم بالضحك… تدخل الساحة مبتسم.. نرفه عنهم في الحرب، هم مهمومين الواحد يده مقطوعة خليه يجي يضحك.. ما يميديه يصفق بكلتا يديه!”.

وعلق على ذلك خالد الرميح من مصابي الحد الجنوبي قائلاً: “للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابون بالحد الجنوبي وبالتحديد نحنُ من فقدنا أحد أطرافنا دفاعاً عن الدين ثم الوطن، مثالاً للسخرية والكوميديا عند البعض مثل (أسامة سالمين) ظفر واحد فقدناه بالحد يسوى ألف من أشكالك”. كما علق على المقطع الكاتب خالد السليمان قائلاً: “مهرج يقف على خشبة “ستاند أب كوميدي” يسخر من سياسة بلاده في التعامل مع الدول المعادية، وينتقص من الأبطال الذين حملوا أكفانهم على أكتافهم للدفاع عن الوطن وإنسانه، مكانه وأمثاله الوقوف “ستاند أب” على خشبة التأديب والتقويم!”.