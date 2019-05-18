بالصور: “درفت سكوتر” يتسبب في اندلاع حريق بمنزل بجازان

تسبّب اشتعال “درفت سكوتر” أثناء وضعه في الشاحن الكهربائي، اليوم السبت، في نشوب حريق في منزل بقرية الخشابية التابعة لمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وتلقّى الدفاع المدني بجازان، بلاغاً بوقوع حـادث الحريق داخل المنزل بالخشابية، حيث تم توجيه فرق الإطفاء والإنقاذ لمباشرة الحادث وإخماد الحريق. من جانبه بيّن مالك المنزل، بأن الحريق ناتج عن تماس كهربائي في الاسكوتر الذكي أثناء وضعه في الشاحن، مؤكداً على نيته رفع دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة.