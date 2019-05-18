شاهد: شرطة الطائف تقبض على مطلق النار على جهاز “ساهر” …والكشف عن هويته

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، قائلاً: إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات “ساهر” بطريق “الطائف – الباحة” لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مشيراً أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

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