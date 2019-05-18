“التجارة” تقرر تطبيق “الدوام المرن” وتتيح لموظفيها اختيار أوقات ساعات العمل...

بادرت وزارة التجارة والاستثمار لتكون أول الوزارات التي تغير أوقات بدء ساعات العمل الرسمية لموظفيها وانتهائها، والتي وردت في إحدى مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، وهي اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي.

وقالت وزارة التجارة لموظفيها: “لأننا نهتم بكم وحرصًا منا على توفير متطلباتكم وراحتكم سيتم تطبيق نظام عمل الساعات المرنة لفترة تجريبية خلال شهر رمضان ابتداءً من يوم غد الأحد ١٤ رمضان، حيث سيكون الحضور والانصراف على النحو التالي: (من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر – أو – من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً – أو – من الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً). وأضافت: أي بمعنى أن يختار الموظف أي خمس ساعات تناسبه ابتداءً من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً بالتنسيق من مديره المباشر”. يشار إلى أن ساعات العمل المرنة جاءت ضمن أبرز الإضافات الجديدة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، حيث تم منح الوزراء صلاحية إجراء تغييرات في أوقات بدء ساعات العمل الرسمية وانتهائها؛ بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.