إجراء 247 جراحة لمرضى المياه البيضاء بالقصيم ضمن «إبصار صائم»

نجحت مبادرة «إبصار صائم »، التي أطلقتها «مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون» بالرياض، في إجراء 247 عملية جراحية لمرضى المياه البيضاء.

وجاءت هذه المبادرة، ضمن البرنامج التعاوني بين التجمع الصحي بالقصيم، ومستشفى «الملك خالد للعيون»؛ حيث حرصت إدارة التجمع الصحي على تحقيق أهداف تلك المبادرة التي تمت على مرحلتين، الأولى كانت على مدار يومي (الجمعة والسبت) من الأسبوع الماضي، بينما انتهت المرحلة الثانية، اليوم السبت. وقد خصصت إدارة التجمع ثلاثة مستشفيات لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير كل احتياجات الفريق الطبي.

التواصل مع مرضى العيون على قوائم الانتظار بالقصيم، كانت هي الخطوة الأولى، التي سبقت الدخول للمستشفى، يليها إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية؛ ليتم في المرحلة الثالثة صدور القرار الطبي بتنويم المريض بقسم جراحة اليوم الواحد، والخطوة الأخيرة اجراء العملية الجراحية، وقد تكللت جميع العمليات بالنجاح ولله الحمد.

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من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشايع عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، الدكتور عبدالعزيز الراجحي، والفريق الطبي المشارك، على تفاعلهم والنتائج الإيجابية لمبادرة «إبصار صائم» التي أسهمت في تقليل قوائم الانتظار في مرحلتيها الأولى والثانية.

وأشار الشايع، إلى أن التجمع الصحي بالمنطقة سيسعى إلى تفعيل الشراكات والبرامج التعاونية مع المستشفيات التخصصية والمرجعية، التي تكفل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن تواجدهم، واستقطاب الكفاءات الطبية، التي تسهم في رفع أداء الخدمات الطبية، وتعزز من جهود التجمع الصحي بالمنطقة .

وقد دشن الفريق الطبي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة «إبصار صائم» لإجراء عمليات إزالة الماء الأبيض من عيون المرضى بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم. وافتتحت المرحلة الأولى من الحملة وأجري فيهما 113 عملية، بينما استكملت الحملة الأسبوع أمس الجمعة حتى اليوم السبت.

واستهدفت الحملة إجراء العمليات في مكان وجود المرضى تخفيفًا عليهم واختصارًا لوقت انتظارهم لموعد العمليات، إضافة إلى تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمساهمة في تدريب الكوادر المحلية ودعم البنية التحتية لحملة «إبصار صائم»، التي تأتي ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي، وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة والتي توفر كل الدعم لنجاح هذه الحملات.