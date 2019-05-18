أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.. الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، على عدد من مناطق المملكة غدًا الأحد.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران ، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم, حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية)، وكذلك منطقة مكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أكدت الهيئة ارتفاع الموج من متر إلى مترين، مع هبوب رياح شرقية إلى جنوبية، بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وقد شهد المسجد الحرام، اليوم السبت، تساقط زخات من المطر الخفيف على ضيوف الرحمن وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة. وتسابق المعتمرون وزوار المسجد الحرام إلى توثيق تلك المشاهد، كما بذلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية إزالة بقايا مياه الأمطار وتطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته؛ حيث وفرت أكثر من ألْفَي عامل وعاملة نظافة يوجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات.

في السياق ذاته، هطلت مساء السبت، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وبعض محافظات المنطقة وعددًا من المراكز التابعة لها. وهطلت أمطار غزيرة على محافظة الحرجة، شملت (وادي يعوض)، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض، كما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة (نجران ومحافظات خباش، وحبونا، ويدمه ومراكز بئر عسكر، والخانق، وهدادة)، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت الأودية والشعاب.