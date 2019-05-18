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خادم الحرمين يدعو الرئيس المصري لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة

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أشاد بالموقف المصري الداعم للمملكة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة رسمية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر أسامة بن أحمد نقلي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السفير أسامة نقلي، نقل إلى الرئيس السيسي، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير ، كما سلمه الدعوة الموجهة من الملك سلمان للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الجاري بمكة المكرمة.

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كما نقل السفير السعودي، تقدير المملكة العربية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال مؤخرًا محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى شقيقه الملك وسمو ولي العهد، مؤكدًا تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعبًا في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام.

وشدد الرئيس المصري، على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من أجل مواجهة كل التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

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