شرطة مكة تطيح بمُطلِق النار على «ساهر» بطريق الطائف- الباحة

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بمطلق النار على جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق الطائف- الباحة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي إنه إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٠هـ عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق (الطائف– الباحة) لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته.

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وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة باشرت بلاغًا بشأن تعرُّض إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة لإطلاق نار بطريق «الطائف– الباحة»، وحرزت آثاره؛ للقبض على الفاعل وفقًا للإجراءات النظامية.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي: إنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بإطلاق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر)، باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف مساء الخميس بلاغًا عن تعرض إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار بطريق (الطائف- الباحة).

وتابع الغامدي، أنَّه «تم تحريز الآثار، ورفعها من قِبل الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل».