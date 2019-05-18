تنظيم مسيرة تثقيفية بشارع التحلية بالرياض لإبراز معاناة مرضى التصلب المتعدد

نظمت جمعية «ساعد» الأهلية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد، مساء أمس الجمعة، مسيرة تثقيفية شاركت فيها الجهات الأمنية والصحية والجمعيات والإعلام والفرق التطوعية، بمركز واحة الملك سلمان بشارع التحلية بالرياض.

جاء ذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأعصاب وفريق نمشى من أجل التصلب اللويحي وفريق دراجي التصلب المتعدد وفريق معين الصحي وفريق مسار الرياضي ونادي هارلي، وبمشاركة الجهات الأمنية والصحية والجمعيات والإعلام والفرق التطوعية، لتوصيل رسالة قضية التصلب العصبي المتعدد وإبراز تعايش المرضى مع التصلب وأنهم قادرون على تحديه.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة بالجمعية، مدير العلاقات العامة والاعلام والمشرف العام عبدالله الحربي على الفعالية إن هذه المسيرة التوعوية التثقيفية هي رسالة تحمل قضيه وهم المرضى وصناع القرار بالجمعيات الخيرية المختصة بالتصلب وتحمل هم المسؤولين في الوزارات.

وتابع: نقول لأصدقاء التصلب العصبي (..) صنعتم أكبر مسيرة وماراثون تثقيفي توعوي وأدخلتم البسمة والفرح وسهلتم طريقة التعايش مع المرض لإخوانكم المصابين الجدد.

