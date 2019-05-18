بالصور.. جوالة تنمية أبو عريش يشاركون في خدمة المعتمرين

حصدوا المركز الأول في معسكر رمضان
تواصل جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش تقديم خدماتها للمعتمرين وزوار بيت اللـــَّه الحرام بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالحرم المكي .
وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي، أن الجوالة يقدمون خدماتهم في مساندة أمن الحرم في تنظيم المعتمرين والزوار في عدد من المواقع بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وإرشاد التائهين، وإدارة الحشود .
وأكد راجحي حرص الجوالة على المشاركة واعتزازهم بهذا العمل التطوعي ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء الوطن في خدمة المعتمرين والزوار وقاصدي بيت اللـــَّه الحرام .
وبين أن جوالة لجنة التنمية في أبوعريش حصلوا على المركز الأول خلال مشاركتهم في خدمة المعتمرين والزوار بمعسكر رمضان بمكة المكرمة خلال الفترة الأولى، للمرة الخامسة ضمن 21 فرقة مشاركة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة خلال الزيارات الصباحية التي تتم من قبل قادة المعسكر.
وتميزت جوالة تنمية أبوعريش بالابتكار والتجديد والنظافة وتجهيز المعرض، معربًا عن تقديره لكافة أفراد وقادة الجوالة المشاركين .
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