متحف السلام يثري التجربة الثقافية لضيوف الرحمن

ويهدف متحف السلام المتوقع إنجازه في أقل من 12 شهراً إلى إثراء التجربة الثقافية لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، والتعريف بالمدينة المنورة، والمسجد النبوي ومقتنياته، وإبراز جهود وعناية الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، ويتبع متحف السلام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقوم بالإشراف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس «نسعد جميعاً ونحن نقدم للعالم أجمع صورة مشرقة ووضاءة من معالم وقيم الدين الإسلامي الحنيف، من خلال متحف السلام، والذي يصادف اليوم العالمي للمعارض والمتاحف، حيث تواكب فيه المملكة رسالتها العظيمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين».
وأضاف أن «المتحف رسالة أمن وخير وسلام تقدمها المملكة من خلال طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم».
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