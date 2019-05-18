الشؤون الإسلامية تواصل البرامج الدعوية حول العالم

خدمات جليلة
في العاصمة السنغالية دكار، ألقى موفد الوزارة الشيخ زياد بن منصور القرشي، كلمة توجيهية لدعاة الملحقية الدينية في سفارة المملكة، أوصاهم فيها بالاجتهاد في هذا الشهر الفضيل، وأهمية أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة واحتساب الأجر في ذلك من الله، كما بين لهم ما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.
معاني وآيات
في أدنبرة عاصمة اسكتلندا، واصل موفد الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المرشد إمامته في صلاتي العشاء والتراويح بجامع خادم الحرمين الشريفين بأدنبرة، حيث يتم توضيح وإعطاء المعاني العامة للآيات التي تقرأ في كل ليلة قبل الصلاة باللغة الإنجليزية، حتى تتضح المعاني والآيات للمستمعين، يذكر أن برنامج الإمامة في رمضان، استفادت منه أكثر من 35 دولة.
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