الشؤون الإسلامية تواصل البرامج الدعوية حول العالم

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برامجها الدعوية والتوعوية في عدد من دول العالم خلال شهر رمضان, والتقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية إلى البرازيل الشيخ بدر بن خضير الشمري، بالجالية الإسلامية في مسجدها بمدينة ساوبرناردو، مؤكدا ضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة وأهمية الاجتماع وعدم التفرق، كما بين فضيلته بعض الممارسات التي تحتاج إلى تصحيح، وذلك من خلال إقامة العديد من المحاضرات التوعوية والدعوية, من جهتهم أبدى أفراد الجالية الإسلامية في البرازيل شكرهم للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، لما تقدمه في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان.

خدمات جليلة

في العاصمة السنغالية دكار، ألقى موفد الوزارة الشيخ زياد بن منصور القرشي، كلمة توجيهية لدعاة الملحقية الدينية في سفارة المملكة، أوصاهم فيها بالاجتهاد في هذا الشهر الفضيل، وأهمية أن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة واحتساب الأجر في ذلك من الله، كما بين لهم ما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.

معاني وآيات

في أدنبرة عاصمة اسكتلندا، واصل موفد الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المرشد إمامته في صلاتي العشاء والتراويح بجامع خادم الحرمين الشريفين بأدنبرة، حيث يتم توضيح وإعطاء المعاني العامة للآيات التي تقرأ في كل ليلة قبل الصلاة باللغة الإنجليزية، حتى تتضح المعاني والآيات للمستمعين، يذكر أن برنامج الإمامة في رمضان، استفادت منه أكثر من 35 دولة.