المعونات والسلال الغذائية السعودية تمتد لـ8 دول في يوم

استفادت 8 دول خلال الـ24 ساعة الماضية من دعم المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وشملت المعونات والسلال الغذائية بنجلاديش، باكستان، إندونيسيا، الأردن، لبنان، ألبانيا، فلسطين، اليمن، إذ وصلت، أمس، الشحنة المخصصة للاجئي الروهينجا تتضمن 50000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي ليتم توزيعها بالتنسيق مع هيئة الإغاثة البنجلادشية للاجئين في منطقة كوكس بازار على الحدود البنجلادشية. وستصل هذه اللحوم إلى مليون محتاج في المخيمات وفق آلية توزيع محددة، حيث خصصت 10 كيلوجرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة. كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية لمصلحة اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، ووزع 1000 سلة غذائية في مخيم كوتوفالنج للاجئين الروهينجا، لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

محن وصعاب

سلّم فريق مركز الملك سلمان شحنة من التمور تزن 80 طنا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين من الأشقاء في جمهورية باكستان.

ووقع المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي فينبار كوران على مذكرة تسليم شحنة التمور بمقر السفارة السعودية في إسلام أباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان الدكتور خالد العثماني.

وقال السفير المالكي: إن هذا المشروع يأتي استمرارا للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة للأشقاء في باكستان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مضيفا أن المملكة حريصة كل الحرص على الوقوف مع أشقائها في باكستان في جميع المحن والصعاب التي تمر بهم.

عمق العلاقات

وزع فريق المركز، في مقر سفارة المملكة بجاكرتا، 100 طن من التمور هدية حكومة المملكة لجمهورية إندونيسيا، حيث حضر تسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي، والمدير العام للتمكين الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية الإندونيسية ببين نزار الدين، ومندوب وزارة المالية السعودية، وأعضاء السفارة وفريق المركز.

وأشار السفير الثقفي إلى أن تسليم المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة شحنة التمور الجديدة إلى أشقائهم في إندونيسيا، يأتي ضمن عمق العلاقات الطيبة التي تجمع ما بين البلدين.

أرز وطحين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مخيمي الأزرق والزعتري للاجئين السوريين في الأردن. ووزع 3167 سلة رمضانية تشتمل السلة الواحدة على مواد غذائية أساسية ومتنوعة كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاي والبقوليات والحبوب وخلافه.

محطات متتابعة

قدم المركز السلال الغذائية الرمضانية للبنانيين الأشد فقرا وللنازحين السوريين في مدينة بيروت وفي إقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان. ووزع المركز 1172 سلة غذائية، ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 32 محطة وزع خلالها أكثر من 21 ألف سلة رمضانية.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة 350 سلة غذائية في جهورية ألبانيا بمدينة كوكس لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك. كما واصل المركز تنفيذ مشروع إفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث يتم خلال الشهر الفضيل توزيع 10000 سلة غذائية وأكثر من 34000 وجبة جاهزة.

وكان المركز وزع 3210 وجبات إفطار و4250 سلة غذائية في قطاع غزة تزن السلة حوالي 42 كيلوجراما لـ25.500 فرد.

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كما وزع 950 وجبة إفطار في محافظتي الخليل ورام الله و3383 سلة غذائية في الضفة الغربية لـ20.298 فردا.

كذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية، ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.

فلسطين

- قطاع غزة

- 3210 وجبات إفطار

- 4250 سلة غذائية

- 42 كيلوجراما للسلة الواحدة

- 25.500 مستفيد

الخليل ورام الله

- 950 وجبة إفطار

- 3383 سلة غذائية

- 20298 مستفيدا