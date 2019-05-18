معرض بساط الريح 20 يختتم فعالياته بشركات وتعاقدات

اختتمت فعاليات معرض «بساط الريح 20» الذي دشنته الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية «نرعاك»، الأحد الماضي، بمركز جدة للمعارض والمؤتمرات، واستمر على مدى خمسة أيام، برعاية إعلامية من «دوت الخليج». ولقي المعرض إقبالا كبيرا من الزوار، حيث أتاح فرص اللقاء مع الشركات، وإبرام التعاقدات، وعقد الصفقات التجارية، والتعريف بالطاقات الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية. واختلف معرض «بساط الريح 20» عن المعارض التي أقيمت في السنوات الماضية بالتواجد الكثيف للمشاركين، حيث ضَمّ المعرض أكثر من 160 جهة مشاركة محلية ودولية.

وبرزت خلال المعرض صناعات المرأة السعودية، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تتواجد في حقل أو مجال إلا وتُنَافس فيه منافسة مشرفة. وتدعم مثل هذه المعارض الاقتصاد المحلي، وكذلك المرأة السعودية المنتجة، وتُعَرّف الزوار على منتجاتهم بدءا من الذهب إلى تصميم الأزياء والحقائب اليدوية إلى صناعة الشكولاته وألعاب الأطفال، وتميزت الابتكارات بالهوية السعودية.

وتم تكريم وسائل الإعلام والإعلاميين المشاركين في تغطيات المعرض. وأشادت رئيسة المركز الإعلامي للمعرض جواهر عبدالعال بما قدمه الإعلاميون والإعلاميات بالصحف الورقية والإلكترونية والإذاعية، من متابعات صحفية عكست قيمة المهرجان وما يقدمه من خدمات متعددة.