معرض بساط الريح 20 يختتم فعالياته بشركات وتعاقدات

وبرزت خلال المعرض صناعات المرأة السعودية، ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تتواجد في حقل أو مجال إلا وتُنَافس فيه منافسة مشرفة. وتدعم مثل هذه المعارض الاقتصاد المحلي، وكذلك المرأة السعودية المنتجة، وتُعَرّف الزوار على منتجاتهم بدءا من الذهب إلى تصميم الأزياء والحقائب اليدوية إلى صناعة الشكولاته وألعاب الأطفال، وتميزت الابتكارات بالهوية السعودية.
وتم تكريم وسائل الإعلام والإعلاميين المشاركين في تغطيات المعرض. وأشادت رئيسة المركز الإعلامي للمعرض جواهر عبدالعال بما قدمه الإعلاميون والإعلاميات بالصحف الورقية والإلكترونية والإذاعية، من متابعات صحفية عكست قيمة المهرجان وما يقدمه من خدمات متعددة.
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