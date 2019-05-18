صحة القصيم تطلق النظام الطبي الإلكتروني فيدا بـ4 مستشفيات

1- مستشفى النبهانية
2- مستشفى القوارة
3- مستشفى رياض الخبراء
4- مستشفى قصيباء
وأشارت إلى أن الفريق الطبي بدأ بالعمل على نظام «فيدا»، الذي يدعم الطاقم الطبي باتخاذ القرار الطبي، بدءا من وصول المراجع إلى المستشفى، وفي مراحل التشخيص في العيادة خلال تحليل للبيانات والتحاليل الطبية، ووضع الخطط العلاجية المثلى للمراجع. ويقوم النظام بإصدار التنبيهات اللازمة للطاقم الطبي، والتي تسهم في تجويد الخدمات الصحية بكفاءة عالية، والحد من استخدام التعاملات الورقية، وتوثيق جميع بيانات المرضى والرجوع إليها عند الحاجة.
ويأتي النظام الطبي الإلكتروني «فيدا» ضمن جهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، لتفعيل النظم التي تخدم المراجعين، وتحقق أهداف وزارة الصحة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، حرصا على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية.
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