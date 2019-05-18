اخبار السعوديه

صحة القصيم تطلق النظام الطبي الإلكتروني فيدا بـ4 مستشفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، إطلاق النظام الطبي الإلكتروني «فيدا»، في 4 مستشفيات بالمنطقة، بعد أن تمت تهيئة النظام وتدريب جميع العاملين، وتفعيله بالأقسام الطبية. وأكدت «صحة القصيم» أن نظام «فيدا» الإلكتروني تم العمل على إعداده وتصميمه بمتابعة من وزارة الصحة، إذ تم الوقوف على جاهزيته وتشغيله في ساعة مبكرة صباح أول من أمس بنجاح في 4 مستشفيات:

1- مستشفى النبهانية

2- مستشفى القوارة

3- مستشفى رياض الخبراء

Advertisements

4- مستشفى قصيباء

وأشارت إلى أن الفريق الطبي بدأ بالعمل على نظام «فيدا»، الذي يدعم الطاقم الطبي باتخاذ القرار الطبي، بدءا من وصول المراجع إلى المستشفى، وفي مراحل التشخيص في العيادة خلال تحليل للبيانات والتحاليل الطبية، ووضع الخطط العلاجية المثلى للمراجع. ويقوم النظام بإصدار التنبيهات اللازمة للطاقم الطبي، والتي تسهم في تجويد الخدمات الصحية بكفاءة عالية، والحد من استخدام التعاملات الورقية، وتوثيق جميع بيانات المرضى والرجوع إليها عند الحاجة.

ويأتي النظام الطبي الإلكتروني «فيدا» ضمن جهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، لتفعيل النظم التي تخدم المراجعين، وتحقق أهداف وزارة الصحة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030، حرصا على تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة القصيم تطلق النظام الطبي الإلكتروني فيدا بـ4 مستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا