السعودية اليوم / الجمعية العمومية لمؤسسة مطوفي جنوب آسيا توافق على الحسابات الختامية للعام المالي 1439 / 1440 هـ



مكة المكرمة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

وافقت الجمعية العمومية لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا على الحسابات الختامية للعام المالي 1439 - 1440هـ المنتهية في 30 / 2 / 1440هـ، بنسبة تصويت بلغت 70 %، كما اعتمدت مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة تصويت بلغت 64 %، وذلك في الاجتماع الثاني للجمعية الذي عقد أمس، بحضور ممثل وزارة الحج والعمرة، والمستشار المالي للمؤسسة، ومساهمي ومساهمات المؤسسة، بمقر المؤسسة بحي الرصيفة في مكة المكرمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، أن المؤسسة بفضل من الله وتوفيقه ثم بدعم ومؤازرة وزارة الحج والعمرة، ومساندة مساهميها ومساهماتها، قفزت خطوات إيجابية نحو التقدم والرقي في مستوى أدائها وخدماتها الداخلية والخارجية، وحققت ولله الحمد الكثير من الريادة في منظومتها الأدائية والخدمية التي تسهم في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، ممن تتشرف المؤسسة بخدمتهم وتتواكب مع ما توليه حكومتنا الرشيدة – حفظها الله – من عناية فائقة بضيوف الرحمن، وتسخير كامل الإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، معرباً عن اعتزازه بثقة مساهمي ومساهمات المؤسسة بمجلس الإدارة، داعيا الله عز وجل أن يوفق جميع القائمين على المؤسسة لما فيه خدمة وراحة الحجاج وتحقيق تطلعات وآمال المساهمين.

واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة حيال رسملة المؤسسة، وكذلك التطورات في مشروع مبنى الأهلة، علاوة على الإنجازات والأعمال التي حققتها المؤسسة، مستمعاً إلى آراء وملاحظات المساهمين والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم.

من جانبه استعرض المستشار المالي للمؤسسة دوره في الإشراف على الحسابات الختامية والتأكد من سلامتها.

// انتهى //

22:39ت م

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