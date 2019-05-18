السعودية اليوم / السديس: يؤكد على أهمية التفاعل مع مبادرة "خير أمة"



المدينة المنورة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ، على ما يولونه من اهتمام وعناية والمتابعة المباشرة لخدمة المسجد النبوي وزائريه.

وأثنى معاليه في كلمة عبر الجهاز اللاسلكي موجهة إلى موظفي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على ما تقوم به الإدارات في الوكالة من جهود مباركة في المسجد النبوي وخدمة زائريه، سائلًا المولى عز وجل للجميع عظم الأجر والثواب, مشددًا على ضرورة الإخلاص في العمل لوجه الله تعالى.

وأشار الشيخ السديس إلى ضرورة التركيز على التطوير في تطبيقات الحرمين الشريفين واستثمار التقنية لتعزيز الخدمات للوصول لأفضل مستوى وأرقى جودة لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي, مؤكداً أهمية التفاعل في مبادرة سمو أمير منطقة المدينة المنورة "خير أمة"، التي تسعى لتعزيز القيم والأخلاق اقتداءً بسيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم.

// انتهى //

22:28ت م

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