السعودية اليوم / جمعية الكشافة تُسهم مع قوة أمن الحرم المكي في إدارة الحشود



مكة المكرمة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

أسهمت جمعية الكشافة العربية

وأكد المشرف العام على معسكرات الخدمة الرمضانية بجمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد لسنوات طويلة، مكنت الكشافين من الحصول على خبرات مميزة، يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.

وأشار الدكتور الفهد إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بإخلاء صحن المطاف من المصلين من بداية شهر رمضان وحتى نهاية رمضان، ومنع سفر الإفطار داخل صحن المطاف، وتخصيصه للطواف ومنع الصلاة فيه، قد أسهم كثيرًا في التسهيل على المعتمرين لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

22:18ت م

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مكة المكرمة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واسأسهمت جمعية الكشافة العربية السعودية مع قوة أمن الحرم المكي في مهمة إدارة الحشود خلال شهر رمضان المبارك، إضافةُ إلى ما يقدمون من خدمات إنسانية بالمسجد الحرام ومن أهمها تنظيم الطائفين والمعتمرين، وتوجيههم إلى أماكن الصلاة، وإرشاد التائهين، ودفع عربات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الوجبات على الصائمين.وأكد المشرف العام على معسكرات الخدمة الرمضانية بجمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد لسنوات طويلة، مكنت الكشافين من الحصول على خبرات مميزة، يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.وأشار الدكتور الفهد إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بإخلاء صحن المطاف من المصلين من بداية شهر رمضان وحتى نهاية رمضان، ومنع سفر الإفطار داخل صحن المطاف، وتخصيصه للطواف ومنع الصلاة فيه، قد أسهم كثيرًا في التسهيل على المعتمرين لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //22:18ت م0106

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