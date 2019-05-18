السعودية اليوم / بلدية الصفراء الفرعية بمدينة بريدة تقدم خدماتها في الفترة المسائية



بريدة 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

أطلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الصفراء الفرعية بمدينة بريدة، مبادرة العمل في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف إتاحة خيارات زمنية إضافية أمام المستفيدين، حيث تقدم البلدية خدماتها للمستفيدين داخل نطاقها الخدمي ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر صباحًا.

وتتنوع الخدمات المقدمة ما بين خدمات إتمام إجراءات الشهادات الصحية " جديد- تجديد " للعاملين في مجال الأغذية والأنشطة الصحية، وخدمات إصدار الفواتير لإتمام بعض إجراءات الخدمات البلدية، وخدمات إجراءات تراخيص المحلات التجارية وبعض الخدمات الأخرى.

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22:12ت م

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