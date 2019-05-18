السعودية اليوم / الدكتور المالك يقيم مأدبة إفطار جماعي لموظفي الإيسيسكو



الرباط 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

أقام المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك أمس, مأدبة إفطار جماعي في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط.

وحضر المأدبة رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو الدكتور أبو بكر دكوري، ومستشار رئيس جمهورية بوركينافاسو للشؤون الإسلامية, والمستشار القانوني للمدير العام للإيسيسكو, والمديرة العامة المساعدة للإيسيسكو، ومديرو المديريات القطاعية.

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19:57ت م

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