السعودية اليوم / مختبر أمانة الجوف يفحص 189 عينة في الأسبوع الثاني من رمضان



سكاكا 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

يواصل مختبر أمانة الجوف حملته الرقابية على أسواق الخضار واللحوم للتأكد من سلامتها وتطبيق الاشتراطات الصحية والحصول على شهادات صحية, وذلك عبر المختبر المتنقل والثابت.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن عدد الجولات التي نفذها المختبر خلال الأسبوع الثاني لشهر رمضان قد بلغت 16، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة 189 عينة أسفرت عن وجود 9 عينات غير سليمة ومخالفة 4 منشآت غذائية.

وأكد أمين منطقة الجوف مواصلة وتكثيف هذه الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصاً على سلامة الجميع، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة.

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19:36ت م

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