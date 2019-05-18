

الخرطوم 13رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

التقى المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الرئاسى اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والممثل المقيم للأمم المتحدة بالخرطوم بحضور رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى.

وأوضح مدير إدارة الشئون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السودانية السفير صديق محمد عبد الله في تصريح صحفي، أن الناطق الرسمي باسم المجلس قدم توضيحاً للسفراء حول التطورات السياسية والأمنية بالبلاد ونتائج التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير والأسباب التي أدت إلى تعليق المفاوضات بينهما بغرض تهيئة الظروف للوصول لتسوية حول القضايا المطروحة للتفاوض.

//انتهى//

19:17ت م

0088





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث باسم المجلس العسكرى فى السودان يلتقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.