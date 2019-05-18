السعودية | النيابة العامة تصدر أمرا باستدعاء “ممثل” أساء لرجال الحد الجنوبي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:41 مساءً, 18 مايو 2019 م المناطق - واس أصدرت النيابة العامة قرارا باستدعاء أحد الممثلين والتحقق معه حول صحة مقطع وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي إساءة لرجال الحد الجنوبي.

جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مسيء لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات فيها تجاوزات تستحق العقوبة.

والنيابة العامة تقوم برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

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