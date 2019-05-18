السعودية | بعد تهكمه على أبطال الحد الجنوبي .. وزارة الإعلام تُحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بعد تهكمه على أبطال الحد الجنوبي .. وزارة الإعلام تُحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات أحالت وزارة الإعلام، أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وقال المتحدث باسم وزارة الإعلام أن الوزارة احالت “أسامة سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه . Advertisements مؤكداً أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم.

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