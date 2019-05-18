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النيابة العامة تستدعي الممثل المسيء لرجال الحد الجنوبي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت النيابة العامة قرارًا باستدعاء أحد الممثلين والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي إساءة لرجال الحد الجنوبي.
وقبل قليل، أحالت وزارة الإعلام، أسامة سالمين للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإعلام أن الوزارة تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعًا وبدورهم العظيم.
وأشعل مقطع فيديو ظهر فيه الشاب أسامة سالمين “ستاند آب كوميدي” حالة من الغضب، بعد أن حمل إساءات صريحة لسياسة المملكة تجاه عدد من الدول المعادية، فضلًا عن تهكّمه على أبطالنا في الحد الجنوبي.
وظهر الشاب في الفيديو على مسرح نادي جدة للكوميديا ساخرًا من الجنود الذين فقدوا أحد أطرافهم أثناء المعارك، فضلًا عن انتقاده لسياسة المملكة في التعامل مع دولٍ معادية.
الجدير بالذكر أن الشاب أغلق خاصية الوصول لحسابه بعد الهجوم الكبير الذي طاله بسبب تعليقاته المهينة والغير أخلاقية التي صاحبت عرضه على المسرح.
وظهر الكثير من المطالبات للتعامل مع “الكوميديانات” بشكل صارم بعد أن باتوا يخرجون عن سياق عروضهم الترفيهية ليطرقوا أبواب السخرية والنقد الشخصي؛ بحسب متابعين.
وكان العديد من مستخدمي منصة يوتيوب بالإضافة إلى تويتر أبدوا استياءهم أكثر من مرة من بعض مقاطع وفقرات نادي جدة للكوميديا، نظير غياب الرقابة على المحتوى المطروح للجمهور، والتي تم تسريبها مؤخرًا، بسبب ما تضمنته من عبارات خادشة للحياء وغير لائقة.
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