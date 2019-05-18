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حرس الحدود في تبوك ينقذ 4 أطفال جرفهم الموج في حقل
متابعات الخليج 365 - تبوك
تمكنت الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ بمنطقة تبوك، التابعة لقطاع حرس الحدود بحقل، من إنقاذ أربعة أطفال جرفهم الموج إلى عرض البحر، أثناء تواجدهم مع ذويهم على الشاطئ في محافظة حقل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، أن غرفة القيادة والسيطرة بحقل تلقت اتصالًا، على هاتف الطوارئ 994، من مواطن يطلب المساعدة لإنقاذ أطفاله، وعددهم أربعة، الذين جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء تواجدهم على الشاطئ بمحافظة حقل.
وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأطفال الأربعة وهم في عرض البحر، وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة.
ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى عدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة، كما حث أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم وعدم الغفلة عنهم، وعدم التردد في طلب المساعدة بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994.
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