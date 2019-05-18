وفاة طفل بعد سقوطه بمجرى سيل في نجران

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - نجران

أخرج الدفاع المدني في منطقة نجران، مساء اليوم السبت، طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى سيل بحي دحضة.

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وقال الدفاع المدني: إن الطفل توفي لاحقًا في المستشفى، سائلًا الله أن يجعله شفيعًا لوالديه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية وجريان السيول، تشمل نجران ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.