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أبناء شهداء الواجب يزورون معرض عمارة الحرمين الشريفين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
استقبل معرض عمارة الحرمين الشريفين أبناء شهداء الواجب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكان في استقبالهم مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين، ماهر الزهراني.
وأطلع الزهراني، الزوار على ما يحتويه المعرض من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين، وعلى مجموعة من المخطوطات والمصاحف ونسخة مصورة من المصحف الأول وأجزاء حقيقية من فوهة بئر زمزم وأهم التحف التاريخية ومجموعة من متعلقات الكعبة الشريفة.
كما اطلع أبناء شهداء الواجب على تطور عمارة الحرمين الشريفين في العهد السعودي الزاهر، فيما أشاد القائمون على الزيارة بما حققته الدولة من تطور عمراني ملحوظ على مدى التاريخ. وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على معرض عمارة الحرمين الشريفين.
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