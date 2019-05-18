إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن في رمضان أم شوال ؟

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات حول موعد إيداع الدفعة الجديدة من دعم البرنامج، وهل ستكون في شهر رمضان الجاري أم شهر شوال.

ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسارات بالقول: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدعم للدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وفلكيًّا، يوافق يوم 10 يونيو يوم 7 شوال المقبل، مما يعني أن دعم حساب متابعات الخليج 365 الجديد لن يتم إيداعه خلال شهر رمضان.

شروط الأهلية:

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).