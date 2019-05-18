أهالي الطائف يفطرون تحت غزارة الأمطار وزخات البرد

2019-05-18

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

واصلت الأمطار هطولها لليوم الثالث على التوالي على أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وهطلت الأمطار منذ الصباح الباكر وكانت ما بين متوسطة وغزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ولا زالت تواصل هطولها حتى مساء اليوم السبت.

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وأفطر الأهالي تحت غزارة الأمطار ونسائم الهواء العليل، داعين الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها الجميع.

وانتشرت فرق الدفاع المدني ودوريات المرور والدوريات الأمنية في كافة ميادين المحافظة لمواجهة أي طارئ.