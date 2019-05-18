خالد النمر يحذر من استخدام أدوية الحساسية والزكام لجلب النوم

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن استخدام أدوية الحساسية والزكام بشتى أنواعها لجلب النوم أو لتعديل أوقاته مضر صحيًّا على المدى البعيد؛ لأن من الأعراض الجانبية لمضادات الهستامين ارتفاع الضغط وعدم انتظام نبضات القلب.

وأجاب خالد النمر على سؤال بشأن “هل عادة جلطات القلب تحصل بدون سبب أم لها أسباب؟ فقال: إن جلطة القلب لا تحدث بدون سبب، فعَلِمه مَنْ علمه وجَهِله من جهله.

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وأضاف خالد النمر في سياق آخر: أغلب تضيقات شرايين القلب تحدث في الجزء الأول proximal part وليس الأخير منها بسبب الضغط وتأثيره على بطانة الشرايين؛ وذلك لأن الضغط يخف تدريجيًّا حتى يصل الدم نهاية الشريان التاجي.

وكان الدكتور خالد النمر قد قال: إن المجتمع يعاني ربع مواطنيه من السكر، و30% من الضغط، و50% من أهله مرضى بارتفاع الكولسترول، متابعًا أنه لا ينبغي أن ينتشر فيه عادة صب السمن على الطعام أبدًا.

وأضاف خلال حواره أمس إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن الشحم مصدر من مصادر الطاقة وغير مضرّ للناس العادية، وأن تركيز الكولسترول في لحم الضبّ أعلى 90 مرة من اللحوم العادية.

وتابع خالد النمر أن الوراثة هي السبب الأول لارتفاع ضغط الدم، يأتي بعدها تناول الملح في الطعام، وأن القول بأن الثوم ينظف شرايين القلب معلومة بلا دليل، مضيفًا: كُله كما شئت في طعامك، لكنه ليس علاجًا للجلطات.