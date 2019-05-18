بث مباشر لصلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدمت القناة السعودية، اليوم السبت، بثًّا مباشرًا لنقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح من بيت الله الحرام في مكة المكرمة.

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وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.