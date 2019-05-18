الان تتابع “الإعلام” تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات للتحقيق.. وتؤكد: لا تهاون بشأت أي تجاوزات ضد مرابطينا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 10:08 م, 18 مايو 2019 م التعليقات: 0 أحالت وزارة الإعلام “أسامة سالمين” للجنة المخالفات الإعلامية للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، مؤكدة أن وزارة الإعلام تدعم الحريات الفنية وتصونها، ولكنها لن تتهاون بشأن التجاوزات التي تسيء إلى مرابطينا الذين نفخر بهم جميعا وبدورهم العظيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الإعلام” تحيل أسامة سالمين للجنة المخالفات للتحقيق.. وتؤكد: لا تهاون بشأت أي تجاوزات ضد مرابطينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.