شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة : القبض على مطلق النار على «ساهر قيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة الإطاحة بمطلق النار على جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات ( ساهر ) بطريق ( الطائف - الباحة ).

و كشف المُتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي بأنه إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٢هـ عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات ( ساهر ) بطريق ( الطائف - الباحة ) لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم و القبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.