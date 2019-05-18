العثور على المولودة المختطفة «نور».. و«عاجل» تكشف التفاصيل

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تمكنت الجهات الأمنية بجدة من العثور على المولودة «نور» التي تم اختطافها من أحد المستشفيات الخاصة بجدة؛ بعد تضييق الخناق على الخاطفة، ما اضطرها إلى تركها في أحد المستوصفات الخاصة، وبرفقتها ورقة مدون بها رقم جوّال والدها، قبل أن تلوذ بالفرار.
وأوضح عم الطفلة المخطوفة لـ«عاجل» نبأ العثور عليها، مبينًا أنهم تلقوا اتصالًا من الجهات الأمنية يؤكد العثور على الرضيعة ويطالبهم بالحضور، مشيرًا إلى أن الخاطفة قامت بتغيير ملابس الطفلة، وعندما شعرت بتضييق الخناق عليها اضطرت إلى تركها في طوارئ أحد المستوصفات الخاصة، وقد تم إجراء الكشف الطبي على المولودة، وتبين أنها بصحة جيدة.
وأضاف عم الطفلة أنه قام فجر اليوم السبت بإنشاء حساب عبر «تويتر»، ونشر به إعلانًا عن اختطافها وطلب المساعدة في العثور عليها، وقد تم وضع رقم جوال والدها، في الإعلان، وأن الخاطفة ربما قرأت الإعلان واستعانت برقم الجوال، وكتبته في ورقة، ووضعتها داخل طيات ملابس الطفلة قبل أن تتركها في المستوصف وتلوذ بالفرار.
وكانت الجهات الأمنية بالتعاون مع صحة جدة، فتحت تحقيقًا في حادث اختطاف الطفلة «نور» من أحد المستشفيات الخاصة غرب المحافظة.
وبدأت الفرق الأمنية البحث والتقصي عن أسباب الحادث، بهدف الإيقاع بالمتهمة بالاختطاف.
وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ«عاجل»، إنه ورد للشؤون الصحية بجدة بلاغ من والد الطفلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة المعنية بصحة جدة للشخوص على المنشأة وأخذ الإفادة من الأطراف المعنية والرفع للجهات ذات الاختصاص.
وأكدت أن حادث الاختطاف يعتبر من الحوادث الجسيمة، وسيتم النظر في الواقعة وتحليلها ودراسة مسبباتها وجذور المشاكل المؤدية إليها، من خلال فريق العمل حاليًّا، وستتم محاسبة من يتبين تقصيرهم أو إهمالهم في تطبيق السياسات وفق نظام مزاولة المهن الصحية، أو أنظمة العمل الملائمة، وستتم الإفادة لاحقًا حول ذلك.
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مقدم من رويترز
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الصفوف الطويلة تعود من جديد لمحطات الوقود في فنزويلا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.