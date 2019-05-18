، "جامعة طيبة" تحتفل بتخريج طلابها من فرع ينبع وبدر ،

محمد بن مسعود - الدمام - المجموع الإجمالي للخريجين فيهما للعام الحالي 1696 طالبًا

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور إبراهيم العوفي، أن تخريج الدفعة الخامسة عشرة من خريجي فرع الجامعة بمحافظتي ينبع وبدر في مختلف التخصصات ما هو إلا امتداد للدعم الذي تلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

جاء ذلك بعد رعاية مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من خريجي فرع الجامعة بمحافظتي ينبع وبدر في مختلف التخصصات بحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر النزاهة والمشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور زهيز بن سليمان مالكي وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقال "العوفي": "بلغ المجموع الإجمالي للخريجين في فرعي جامعة طيبة بمحافظتي ينبع وبدر لهذا العام 1696 طالبًا وطالبة، مباركًا للطلاب وأولياء أمورهم هذا التخرج".

وقال مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني: "يسعدني أن أهنئ وأبارك لأبنائي الطلاب بنجاحهم لهذا العام الدراسي وأن حفل التخرج هي لحظة سعيدة نهدي من خلالها الوطن كوكبة من أبنائه، وهم متسلحين بالعلم والمعرفة، مشيرًا أن الجامعة قد بذلت الجهود لتهيئة هؤلاء الخريجين لحياتهم العملية والعلمية مستقبلاً".

وأوصى "السراني" الطلاب بالعمل الجاد المخلص، مبينًا أن الطلاب اليوم على أعتاب غدٍ جديد ملؤه العمل والأمل يحدوهم التوفيق والنجاح.

وفي ختام كلمته، أعرب "السراني" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة، كما شكر أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لدعمهما جامعة طيبة لتكون منارة علمية.

ولفت إلى أن أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائمًا بالاهتمام بفروع الجامعة وتزويدها بالتخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل تلك المحافظات.

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