، مرتادو مدخل غزالة حائل يشتكون من رداءة الطريق ويطالبون بالمعالجة ،

- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
تذمر عدد من سالكي طريق محافظة السليمي - محافظة الغزالة، من رداءة طبقة الإسفلت في المسار الجديد الذي يدخل الغزالة من جهة الجنوب، الأمر الذي أدى إلى تشقق الطريق وتطاير الحصى، رغم حداثة الطريق، إذ يتضح عدم خضوع سفلتة الطريق للمعايير الصحيحة، حيث زادت كمية الحصى والتراب عن كمية مادة الإسفلت.
وأكد عدد من سالكي الطريق، تضرر سيارتهم، بعد تطاير الحصى على زجاجها، الأمر الذي أدى إلى تكوّن كسور فيه.
وطالب سالكو الطريق، من المسؤولين ببلدية محافظة الغزالة، الجهة التي تشرف على الطريق، سرعة العمل على إعادة سفلتة الطريق، وإلزام المؤسسة المتعهدة، بتحقيق شروط السفلتة الصحيحة، بتطبيق المعايير الموصى بها.
الجدير ذكره أن الطريق يرتاده يومياً مئات السيارات القادمة من محافظة الحائط، والحليفة، ومحافظة السليمي.
مرتادو مدخل غزالة حائل يشتكون من رداءة الطريق ويطالبون بالمعالجةخالد السليمي الخليج 365 2019-05-18
تذمر عدد من سالكي طريق محافظة السليمي - محافظة الغزالة، من رداءة طبقة الإسفلت في المسار الجديد الذي يدخل الغزالة من جهة الجنوب، الأمر الذي أدى إلى تشقق الطريق وتطاير الحصى، رغم حداثة الطريق، إذ يتضح عدم خضوع سفلتة الطريق للمعايير الصحيحة، حيث زادت كمية الحصى والتراب عن كمية مادة الإسفلت.
وأكد عدد من سالكي الطريق، تضرر سيارتهم، بعد تطاير الحصى على زجاجها، الأمر الذي أدى إلى تكوّن كسور فيه.
وطالب سالكو الطريق، من المسؤولين ببلدية محافظة الغزالة، الجهة التي تشرف على الطريق، سرعة العمل على إعادة سفلتة الطريق، وإلزام المؤسسة المتعهدة، بتحقيق شروط السفلتة الصحيحة، بتطبيق المعايير الموصى بها.
الجدير ذكره أن الطريق يرتاده يومياً مئات السيارات القادمة من محافظة الحائط، والحليفة، ومحافظة السليمي.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
09:29 PM
قالوا: لابد من إلزام المتعهد بتحقيق شروط ومعايير السفلتة الصحيحة
تذمر عدد من سالكي طريق محافظة السليمي - محافظة الغزالة، من رداءة طبقة الإسفلت في المسار الجديد الذي يدخل الغزالة من جهة الجنوب، الأمر الذي أدى إلى تشقق الطريق وتطاير الحصى، رغم حداثة الطريق، إذ يتضح عدم خضوع سفلتة الطريق للمعايير الصحيحة، حيث زادت كمية الحصى والتراب عن كمية مادة الإسفلت.
وأكد عدد من سالكي الطريق، تضرر سيارتهم، بعد تطاير الحصى على زجاجها، الأمر الذي أدى إلى تكوّن كسور فيه.
وطالب سالكو الطريق، من المسؤولين ببلدية محافظة الغزالة، الجهة التي تشرف على الطريق، سرعة العمل على إعادة سفلتة الطريق، وإلزام المؤسسة المتعهدة، بتحقيق شروط السفلتة الصحيحة، بتطبيق المعايير الموصى بها.
الجدير ذكره أن الطريق يرتاده يومياً مئات السيارات القادمة من محافظة الحائط، والحليفة، ومحافظة السليمي.
، مرتادو مدخل غزالة حائل يشتكون من رداءة الطريق ويطالبون بالمعالجة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مرتادو مدخل غزالة حائل يشتكون من رداءة الطريق ويطالبون بالمعالجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.