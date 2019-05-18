، مرتادو مدخل غزالة حائل يشتكون من رداءة الطريق ويطالبون بالمعالجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالوا: لابد من إلزام المتعهد بتحقيق شروط ومعايير السفلتة الصحيحة

تذمر عدد من سالكي طريق محافظة السليمي - محافظة الغزالة، من رداءة طبقة الإسفلت في المسار الجديد الذي يدخل الغزالة من جهة الجنوب، الأمر الذي أدى إلى تشقق الطريق وتطاير الحصى، رغم حداثة الطريق، إذ يتضح عدم خضوع سفلتة الطريق للمعايير الصحيحة، حيث زادت كمية الحصى والتراب عن كمية مادة الإسفلت.

وأكد عدد من سالكي الطريق، تضرر سيارتهم، بعد تطاير الحصى على زجاجها، الأمر الذي أدى إلى تكوّن كسور فيه.

وطالب سالكو الطريق، من المسؤولين ببلدية محافظة الغزالة، الجهة التي تشرف على الطريق، سرعة العمل على إعادة سفلتة الطريق، وإلزام المؤسسة المتعهدة، بتحقيق شروط السفلتة الصحيحة، بتطبيق المعايير الموصى بها.

الجدير ذكره أن الطريق يرتاده يومياً مئات السيارات القادمة من محافظة الحائط، والحليفة، ومحافظة السليمي.

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