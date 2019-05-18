، كشفها خبراء .. "جي ميل" يسجل مشتريات المستخدمين منذ سنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جوجل": صاحب البريد الإلكتروني هو الشخص الذي يطلع على ما اشتراه

كشف خبراء رقميون، مؤخرًا، أنه بوسع من يستخدم بريد جوجل الإلكتروني "جي ميل"، أن يطلع على قائمة الأشياء التي اشتراها طيلة سنوات.

وبحسب ما نقل موقع "مشابل"، فإن "جي ميل" يحتفظ في "البريد الوارد" بنسخة عن وصل كافة الأشياء التي اشتريتها وتلقيت وصلاً عنها.

ووفق ما نقلته سكاي نيوز أوضح خبراء رقميون، أن حذف قائمة المشتريات يتطلب القيام بعمليات مملة بالنظر إلى ما تستغرقه من وقت.

وتضم هذه القائمة كل ما اشتراه المستخدم عن طريق خدمات جوجل مثل "جوجل بلاي ستور" و"جوجل إكسبريس" و"جوجل أسيستنت"، فضلاً عن المشتريات التي بعثت بوصل تأكيد إلى البريد الإلكتروني.

وفي أول تعليق على القائمة المثيرة، قالت "جوجل"، إن صاحب البريد الإلكتروني هو الشخص الوحيد الذي يستطيع الاطلاع على ما اشتراه.

وأضافت الشركة أنها لا تستخدم بيانات الشراء لأجل أهداف إعلانية، وأكدت حرصها على درجة الخصوصية "العالية" التي يحظى بها مستخدمو "جي ميل".

وللحصول على المعلومات، ينبغي على المستخدم أن يذهب إلى قسم مشتريات في حساب البريد الإلكتروني، أو تصفح http://myaccount.google.com/purchases."، وعندها، سيجد قائمة طويلة بكل ما اقتناه.