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2019-05-18 القبض على الثلاثيني مُطلق النار على ساهر بطريق الطائف متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت شرطة مكة المكرمة عن القبض على مواطن ثلاثيني أطلق النار على جهاز للرصد الآلي بطريق الطائف- الباحة. Advertisements وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 12/ 9/ 1440هـ عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق الطائف- الباحة لإطلاق نار، فقد تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه.









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