إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًّا بسبب الأمطار

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - فيصل الزيادي - الطائف

أعلن المركز الأمني 911 عن إغلاق طريق الهدا (الكر) احترازيًّا بالاتجاهين بسبب الأمطار؛ وذلك حرصًا على سلامة مرتادي وعابري الطريق.

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وشهدت محافظة الطائف منذ صباح اليوم السبت أمطارًا ما بين متوسطة وغزيرة، ولا زالت الأمطار تواصل هطولها حتى مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والقصيم، وحائل، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.