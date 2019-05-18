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أمطار وبرد على الباحة والمدني يحذر
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
هطلت أمطار خير وبركة على منطقة الباحة، شملت محافظة بلجرشي والمندق والقرى والعقيق، وكذلك محافظات الجزء التهامي قلوة والحجرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
واحترازيًّا تم إغلاق بعض عقاب المنطقة، وسيتم فتحها من قبل الجهات المختصة بعد التأكد من عدم وجود انهيارات أو سقوط للصخور فيها؛ ضمانًا لسلامة مرتاديها.
من جهة أخرى، تقوم فرق النظافة بأمانة الباحة بجهود كبيرة لتنظيف فتحات عبارات تصريف مياه الأمطار، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
وفي ذات السياق، أهاب الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية، متمنيًا للجميع السلامة.
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