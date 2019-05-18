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2019-05-18 فيديو.. مجهولون يعبثون بمسجد الشافعي بطريف.. وضعوا الفلاش في براد الماء ! متابعات الخليج 365 - طريف أظهر مقطع فيديو متداول عبث بعض الشباب بمسجد الشافعي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية. Advertisements وظهر خلال المقطع، قيام العابثين بتكسير بعض محتويات المسجد وصب منظف الفلاش والمواد الضارة في برادة الماء.









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