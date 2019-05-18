الان تتابع وفاة طفل سقط في مجرى سيل بنجران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 9:16 م, 18 مايو 2019 م التعليقات: 0 أخرج الدفاع المدني في نجران طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى سيل بحي دحضه توفي لاحقا في المستشفى.

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