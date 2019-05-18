الان تتابع القبض على مطلق النار على جهاز ساهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365 صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٢هـ عن تعرض جهاز الرصد الآلي لسرعة المركبات (ساهر) بطريق (الطائف – الباحة) لإطلاق نار، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف -بفضل من الله- من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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