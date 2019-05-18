شكرا لقرائتكم خبر عن «911»: إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، أنه تم إعادة فتح طريق الهدا «الكر» بالاتجاهين، متمنياً السلامة لمرتادي الطريق. وكان المركز قد أعلن في وقت سابق اليوم (السبت) عبر «تويتر»، عن إغلاق الطريق بشكل مؤقت بسبب الأمطار، وناشد مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر.



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