شكرا لقرائتكم خبر عن 911: الأمطار تُغلق طريق الهدا بالاتجاهين مؤقتاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، أنه تم إغلاق طريق الهدا «الكر» بالاتجاهين بسبب الأمطار بشكل مؤقت. وناشد المركز عبر «تويتر» اليوم (السبت)، مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر.



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